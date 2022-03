Tras la escandalosa infidelidad que sufrió Wanda Nada por parte de Mauro Icardi con la China Suárez, la empresaria estuvo metida en una nueva polémica de infidelidad cuando su nombre fue vinculado al de su ex guardaespaldas.

Agustín Longueira fue noticia cuando se supo que el futbolista del PSG lo echó y desde entonces solo bastó que las especulaciones surgieran. Incluso trascendió que el guardaespaldas durmió cerca de la hermana de Zaira Nara después de una noche de fiesta en Buenos Aires, pero la respuesta de Wanda no se hizo esperar.

Ahora, tras varios rumores de engaño, Longueira rompió el silencio y habló de su vínculo con la botinera. En diálogo con Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en "Socios del Espectáculo", contestó si tuvo una noche de pasión con su ex empleadora.

"No… Me hubiera encantado porque es una hermosa mujer, pero no lo hicimos", reveló el guardaespaldas que cuidó a Wanda Nara en diciembre pasado.

.

Sobre el encuentro, cerró: "No es que dormí en la casa. Terminó la fiesta privada que le hicieron, la acompañé, seguimos como un after en la casa un ratito, y nada. Yo me fui a otro lado".

¡Mirá el video del guardaespaldas de Wanda Nara en "Socios del Espectáculo"!