Luego del nuevo escándalo entre Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi, la actriz tuvo un distanciamiento con Armando Mena Navareño. A pesar de que ninguno de los dos confirmó su separación, todo indicaría que desde hace un tiempo dejaron de ser pareja.

Como consecuencia de ello, el español habría comenzado a escribirle a la empresaria y ella había decidido no contestarle. Sin embargo, volvieron a surgir nuevos rumores sobre ellos. Según contó Luli Fernández en "Socios del espectáculo", el ex novio de Suárez le volvió a escribir.

"Algunas cosas se las consulto a Wanda. Después me clava el visto. Pero la información la tengo. Tengo un textual de un amigo de Wanda. 'Armando está tiroteando a Wanda'. Wanda de esto no me contestó absolutamente nada", explicó la panelista.

Al parecer, los mensajes de Mena Navareño comenzaron a surgir cuando se empezó a vincular a la China con Fernando Guallar, un reconocido actor de España. Allí los conductores y sus panelistas especulan que fue una especie de venganza por todo lo sucedido.

La China Suárez y Armando Mena Navareño cuando eran pareja.

Por el momento, ninguno de los tres salió a decir algo al respecto. Mientras tanto, la amiga de Lali Espósito sigue en Europa disfrutando de su estadía y su vida de soltera.

Luli fue más lejos y arriesgó el motivo por el que el español estaría intentando conseguir algo con Nara: “La realidad es que yo creo que es una venganza de él para La China. Salieron rumores de que estaría la China estaría saliendo con otro actor, así que Armando debe estar enojado”.