Si bien en la televisión y las redes sociales irradia constante alegría, puertas adentro no es así. Vicky Xipolitakis continúa con su batalla en la Justicia para asegurar que su hijo Salvador Uriel reciba lo que se merece de parte de Javier Naselli, su expareja y padre de su pequeño hijo.

"Estoy pasando por un estrés bastante fuerte, poniéndome una coraza de mamá súper poderosa para que nada le llegue a mi hijo, lo logré. Siempre con una sonrisa y mucho amor, pero por adentro sufro y acá están los resultados, pensé que no me iba a pasar porque me siento una mujer fuerte, pero no soy un robot y reventé por dentro. Hoy me enteré de esta triste y shockeante noticia, que mis ovarios dejaron de funcionar y tampoco producen más ovulos", expresó la vedette en el pedido que le hizo al juez Lucas Aón.

En la misma línea, manifestó que su ex es un empresario multimillonario y que no entiende por qué la Justicia no lo obliga a darle el dinero necesario para criar a su hijo. "Es una vergüenza e injusta la cuota de alimentos que están pasando, dictaminada por el Poder Judicial, porque un exabogado no contestó, vencieron los plazos y ¿pagamos nosotros los platos rotos? Determinando el 50 por ciento cada uno de los gastos o ¿se creen que yo tengo los ingresos de Naselli? ¿En qué se basaron? ¡Modificar esto puede tardar años! (y encima fue sólo luz, gas, agua y obra social, pero ¿usted cree que la casa solo tiene esos gastos?)", disparó indignada en la carta.

Sin embargo, eso no fue todo. Ahora trascendió el documento que revela el resultado de la evaluación psiquiatrica a la que se sometió Naselli. "Basada en la integración diagnosticada, en cuánto al diagnóstico clinico, puede decirse que la personalidad de base del Sr. Javier Adolfo Naselli califica como personalidad de rasgos narcisistas, no psicóticos, caracteristicos del trastorno límite de la personalidad", dice el documento al que tuvo acceso el portal PrimiciasYa donde se confirma que Naselli tiene trastorno límite de personalidad.