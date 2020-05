Después una larga pelea judicial entre Victoria Xipolitakis y su ex, Javier Naselli, el juez le concedió al empresario permiso para ver a su hijo, Salvador Uriel, lo antes posible. La griega tiene una cruenta guerra con el padre del nene desde que se separaron, algo que sucedió entre denuncias de violencia contra el banquero. Amparada en aquella situación, Vicky no habría dejado que su ex tenga relación con el niño, de un año y medio de edad.

Según contó el jueves Rodrigo Lussich en "Intrusos", las visitas que autorizó el juez serán en casa de Naselli, bajo estrictas normas sanitarias -deberá asistir con una constancia de Covid-19 negativo- y la presencia de una asistente social propuesta por Xipolitakis, cuyos honorarios deberán ser abonados por el empresario. Serán dos horas semanales.

.

La abogada Mariana Gallego, especialista en el tema, habló del caso en "Hay que ver". "Este asunto coincide con muchos casos de hijos rehenes", a la vez que comentó que Vicky no sólo impide el vínculo del padre con su hijo, sino también con el resto de la familia paterna.

Y explicó: "Si vos tenés un bebé y tenés una orden de restricción recíproca es porque, evidentemente, hay una situación de violencia familiar, o al menos eso fue lo que se denunció. Por eso, hay un tercero que tiene que llevar a cabo esta revinculación". En paralelo, la mediática reclama, en concepto de manutención del hijo de ambos, 28 millones de pesos.