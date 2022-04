A principio de año muchos se soprendieron al conocer que Alejandra Pradón, comenzó un romance nada más y nada menos que con el ex novio de Silvia Süller. El uruguayo de 24 años, Martín Lema, comenzó a hablar con la exvedette a través de las redes, y recientemente viajó a Buenos Aires a tener su primera cita oficial con su novia.

.

Los novios tienen entre sí 34 años de diferencia en edad, pero eso no parece ser un problema, ya que Lema se emocionó hasta las lágrimas al hablar de su relación con la figura. “Me vi un día solo y la pasé sumamente bien, y la gente que pregunta por la intimidad que quede en la fantasía de cada uno, a Alejandra no le gusta hablar de este tema pero la pasé hermoso y espero que sea el comienzo de algo divino”, expresó el joven en diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live.

El posteo que hizo Martín Lema tras su visita en Buenos Aires a Alejandra Pradón.

Tras su visita, el ex de la hermana de Guido Süller comentó sobre su visita al país: “Todo lo que quería que pase, pasó, pero no quiero hablar de los detalles porque la respeto como mujer, no sé si somos novios pero hay algo… un cariño, hace bastante como dos meses y pico que charlábamos, soy un caballero y la quiero cuidar”.

A pesar de no querer dar mucha información sobre el noviazgo, Martín fue sincero con sus sentimientos por Alejandra. “No me quiero emocionar pero estoy completo y es un amor genuino que lo quiero cuidar, si Dios quiere el mes que viene voy a viajar de nuevo, quiero ver a esta persona que me hace bien”, expresó conmovido el cantante, que hace poco lanzó un tema llamado "Amor a distancia".

El tema que Martín Lema le dedicó a su novia, Alejandra Pradón.

“Estoy feliz y estoy bien, quiero cuidar esta relación con candado y que nadie opine ni diga nada”, concluyó el intérprete.