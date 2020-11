Esmeralda Mitre volvió a protagonizar un escándalo mediático. Su ex pareja, Juan Cruz Padilla, la grabó cuando la encontró en la terraza de su domicilio y en consecuencia llamó a la policía.

"Confrontados" se encargó de difundir el material y también presentó un audio que Padilla le envió a un amigo. En el mismo indicaba que hubo cuatro móviles policiales y que la ex participante del "Cantando 2020" se escapó en su auto y condujo a contramano.

"Esmeralda andate, ¿qué hacés en la terraza?", se escucha en el video al ex de Mitre. Al respecto, la actriz contesta: "No me voy a ir, no puedo bajar".

"No me importa, ¿qué hacés en la terraza?", insiste él. Por lo que la mediática expresa: "¡No puedo bajar! ¿Querés que grite?"

"Estás loca, nena, tomátela de acá. No, no te voy a abrir, nunca más te voy a ver en mi vida. Tomátela, loca. ¡Vos estás mal de la cabeza, nena!", manifiesta Padilla mientras la artista le pedía que le abriera la puerta para poder irse ya que no podía salir.

"Ehhh, Esmeralda, ¿por dónde subiste? Es tu problema nena, ¡enferma! Estás mal de la cabeza, nena, ¿cómo vas a subir por la terraza? Estás muy mal…No me importa nada, no quiero saber nada con vos, nunca más en mi vida te voy a ver… ¡Sos una enferma!", grita él.

"¡Abrime que me tengo que ir a operar!", argumenta Esmeralda. Acto seguido, Juan Cruz dice: "Me das miedo nena, estuviste el otro día, me viniste a ver y revisabas mi camioneta, te vi. Salí corriendo, me das pánico, ¡no te voy a ver nunca más en mi vida! ¡Pero mirá! Estás, sos una…, estás totalmente desestabilizada".

Por su parte, Carlos Monti informó en el ciclo de El Nueve que Esmeralda fue con la idea de finalizar su relación. "Antes de asistir a hacerse unos análisis, tomó la determinación de ir, acompañada de un amigo a la casa de este muchacho. Según la versión de Esmeralda, él abrió la puerta, pudieron dialogar, pero después de una discusión la dejó encerrada en la terraza y ahí fue cuando la filmó", concluyó el periodista.