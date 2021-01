Semanas atrás, la ex protagonista de "Chiquititas" Catalina Artusi contó a través de sus redes sociales la odisea que tuvo que pasar para volver a estar en contacto con su hijo, Baco, de 10 años, y denunció en forma pública al padre, Juan Manuel Torres, por tenerlo "secuestrado".

"Me lo tenía que devolver hace semanas. Estoy pasando una tortura. Hace 8 años que nos separamos y tenemos un hijo en común que es de riesgo porque tuvieron que hacerle una traqueotomía de chiquito. Cuidé a mi hijo toda la vida y me encuentro con esto. Pasó algo similar una vez, pero creí que no volvería a darse", reveló ante la desesperante situación.

El pequeño se encontraba en Corrientes en la casa de su papá, el ex defensor de Racing y San Lorenzo. Luego del escándalo, la actriz pudo reencontrarse con él, pero ahora el futbolista hizo su descargo y desmintió todas las versiones de Artusi.

"Ella intentó entrar a mi departamento a la fuerza. Yo estaba con mis hijos y mi señora, que está embarazada, y pasamos un mal momento. Tuvimos que llamar al 911 y cuando llegó la policía empezó a insultar a los efectivos", contó en comunicación con Teleshow.

Además detalló que tras su separación de la artista en 2013, le compró un departamento para que viviera con el niño en Pilar, pero luego se enteró que "lo alquiló a otra persona y se fue a vivir a Mar del Plata sin informarle nada al juzgado". "Tampoco me lo comentó a mí y por una disposición judicial Baco tiene que vivir en Pilar", remarcó.

Catalina Artusi celebró el reencuentro con su hijo.

"La residencia del menor está homologada por la Justicia y dicha propiedad no puede ser vendida ni alquilada a terceros porque el inmueble pertenece a mi hijo", aseguró.

También recordó cómo fue el cruce cuando Artusi fue a buscar al nene a Corrientes: "Ella había llegado a Buenos Aires desde México el 5 de enero y apareció en mi casa el sábado 9. Violó un Decreto Nacional porque se tenía que haber quedado en la casa durante 10 días. Nos expuso a todos porque nadie sabía si tenía COVID-19 y demostró que es una irresponsable. Más de una vez me dijo que ella armaba los resultados de los hisopados".

"Cuando vino con el padrastro vivimos una situación muy violenta. Insultaron al personal de seguridad del edificio y dijeron que habíamos secuestrado al nene. Fue horrible. Encima, a fines de noviembre presenté una medida cautelar en Buenos Aires para acceder a la tenencia provisoria de mi hijo por todo lo que venía pasando. El Juzgado de Pilar tiene el caso y espero una resolución cuanto antes", manifestó el deportista.