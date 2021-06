En la noche del miércoles, el jurado de " MasterChef Celebrity 2" sorprendió a los participantes al anunciar que sería una gala de eliminación. El clima en las cocinas se pone cada vez más tenso de cara a la gran final y Georgina Barbarossa reveló el estrés que siente por la competencia.

La última eliminada fue Claudia Fontán, pero todos los competidores sintieron el desafío similar a los que será la prueba definitiva. En camino quedaron Cande Vetrano, Gastón Dalmau, Sol Pérez y "la tía", como llaman cariñosamente a Barbarossa.

Pero durante su preparación de las hamburguesas al mejor estilo de los Estados Unidos en la década del 50', la actriz confesó frente a Santiago del Moro que no puede dormir por los nervios que le genera el programa. "¿Cómo estás pasando los últimos días del certamen?", quiso saber el conductor y ella respondió directa: "Horrible, muy nerviosa".

"Estoy perdiendo la voz y no duermo. Miro recetas... Me despierto, miro el reloj y cuando me voy a dormir sueño con recetas", confesó Georgina mientras terminaba su plato que le aseguró un lugar en la semifinal.