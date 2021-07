Durante la emisión de este miércoles de "Lo de Mariana", Mercedes Ninci no pudo evitar quebrarse en llanto mientras se hablaba sobre un incendio en Villa Itatí. Tanto fue su ataque de angustia que debió ser trasladada a una clínica para ser estabilizada.

Durante una reflexión acerca de la pobreza, la periodista demostró su profunda tristeza y completamente conmovida aseguró: "Me pone mal tanta pobreza, los que recorremos la villa, la Villa Itatí es tremenda. Que le pase algo a toda esta gente que es tan honesta y tan laburante es tremendo".

.

Y siguió: "La verdad es que no podemos seguir así. Si los argentinos no nos unimos y no le damos un plato de comida al que no tiene, este país no sale adelante. Disculpenme pero yo ya estoy harta de los descartables, y la gente de esta villa es descartable. Estoy cansada de los descartables, no puedo más, empecemos a ayudar al otro".

Así fue el ataque de llanto que sufrió Mercedes Ninci

Por su cuadro de mucha tensión y nerviosismo, sus compañeros del programa decidieron llamar a una ambulancia ya que tras el ciclo, Ninci comenzó a sentir un dolor de cabeza intenso y repentino que no cedía. Este jueves se supo que los paramédicos constataron que la panelista padecía de una suba importante de presión y fue derivada a una clínica para realizarse estudios.

En "Los Ángeles de la Mañana" detallaron que al pasar algunas horas, la periodista se estabilizó y Pía Shaw reveló que pudo comunicarse con ella. "Me dijo que se pegó un susto enorme. Su textual fue: 'Pensé que me moría y que mis cuatro hijos se quedaban sin madre'. Realmente lo pasó mal", aseguró la angelita.

Luego Mercedes manifestó en un audio: "Ya estoy bien, estoy en casa por suerte, pero hasta el sábado, no me puedo mover. Un embole, no me dejan ir a trabajar, me tengo que quedar en reposo". Por su parte, Ángel de Brito comentó que "ella tiene cuarenta trabajos al mismo tiempo, no para un minuto. Cuando no está trabajando está coordinando cosas de los chicos y el colegio... es una señal".

Las novedades de la salud de Mercedes Ninci