Pablo Rago está acusado de violar a Érica Basile en el 2015. La joven, quien indicó que fue la amante del actor, presentó la denuncia el 17 de diciembre pasado en la Comisaría N° 11 de la Cuidad de Buenos Aires. A su vez, el Juzgado en lo Correccional y Criminal N°73 intervine en la causa.

Desde que salió la noticia a la luz, el actor optó por mantenerse en silencio y que maneje el caso su abogado, Fernando Burlando. No obstante, salió a hablar Gloria Fichera, la amiga de Rago. "A Pablo lo conozco desde que él tenía siete años y yo diez, y es como un hermano para mí. Yo puedo hablar de cómo es él, no puedo hablar de otra cosa porque no soy jueza ni puedo emitir juicios de valor. Pero sí te puedo decir la clase de persona que es él", manifestó en diálogo con "Confrontados".

"Primero me asombré, se me escapó un lagrimón. Me quedé helada, fue un balde de agua fría", aseguró. Y aclaró, tajante: "Si es culpable, es aberrante", reconoció Fichera.

Asimismo, sorprendió al hablar del estado anímico de "El robo del siglo". Al respecto advirtió: "Pude hablar con él una sola vez. Está muy deprimido, bajoneado, no quiere hablar con nadie. No tiene una vida, no mira tele, está mal. Dice que es todo una locura. Trata de no mirar tele para no escuchar lo que se dice, está muy mal".

"Yo hablo casi todos los días con la mamá, Mimí, que es como una madre para mí. Ella me dice que están todos muy tristes y que todo esto no lo deja para nada bien parado. Está acompañado por su mamá, sus hermanos y su novia. Si él eligió no salir a hablar es porque prefiere dejar todo en manos de su abogado, Fernando Burlando", concluyó.