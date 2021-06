En la cuenta regresiva para dar a luz a su primera hija junto a Roberto García Moritán, Pampita disfruta de los últimos días con su pancita mientras intenta acostumbrarse a su nuevo cuerpo.

Transitando las últimas cinco semanas de embarazo, la modelo contó que ya hay calzados que no le entran por el ancho de sus pies e incluso reveló que debió sacarse los anillos de compromiso y la alianza de boda que comparte con el empresario gastronómico.

Fue por esa drástica decisión, que a García Moritán se le ocurrió regalarle una alhaja especial para que pueda lucir sin que le apriete y como prueba de su amor incondicional. En la presentación de "Pampita Online", la conductora mostró su mano izquierda con una delicada cinta que rodea su dedo anular como reemplazo de las alianzas.

"Es muy especial porque lo hizo Robert. Como no me anda más el anillo, me dijo: ‘Te doy el mío’. Yo dije: '¡No, señor! Ese no se saca con nada'. Es que yo ya tengo acá la prueba de que esto fue consumado", reveló tocándose la panza.

En la cuenta regresiva del embarazo todavía no se sabe el nombre de la beba.

Y detalló enamorada: "Agarró una cintita y me hizo este que me va a estar acompañando las últimas cinco semanas que me quedan de embarazo. Acá estamos, acompañada siempre con mi amor".