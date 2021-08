Este domingo Gino Renni falleció por coronavirus luego de más de dos meses internado y pese a contar con las dos dosis de la vacuna contra la enfermedad. Pero antes de su muerte, el actor italiano había manifestado un especial pedido a todos los programas de televisión.

El artista tenía 78 años y se encontraba en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento donde fue derivado a terapia intensiva desde el 6 de junio al padecer neumonía bilateral. Luego los médicos descubrieron que tenía una bacteria que afectaba sus riñones, por lo que le realizaron una diálisis y hasta consideraron la posibilidad de hacerle una traqueotomía.

En 2019 a un año del fallecimiento de Emilio Disi, Gino fue convocado por Luciana Salazar para rendir un homenaje a su colega, pero finalmente no apareció en el tributo. Por aquel entonces, el también cantante contó: "Hace un mes y pico me llamó la coreógrafa de Luciana Salazar para decirme que iban a hacer un homenaje a Emilio. Les dije que me llamen cuando tengan claro lo que van a hacer. Por supuesto, nunca más me llamó".

Gino Renni y Emilio Disi eran buenos amigos.

"Esperaba el llamado para saber de qué se iba a tratar el homenaje. Nunca recibí la explicación de qué iban a hacer. Ellos me tenían que explicar porque ellos me convocaban. No me importa que me llamen para explicarme qué fue lo que pasó que no me llamaron, tengo 60 años de trabajo en el medio", aseguró por entonces.

Y cerró con el particular pedido: "Prefiero no opinar sobre el homenaje, solo voy a decir que espero que cuando me muera no me hagan cosas como estas". Si bien pasaron más de dos años de sus declaraciones, sus palabras fueron difundidas recientemente luego de contraer la enfermedad.