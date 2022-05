Desde que salieron a la luz las fotografías que confirman el explosivo romance entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, uno de los detalles que más interesa a los fanáticos son las fechas en las que habría comenzado el noviazgo, lo necesario para blanquear si el futbolista engañó a Camila Homs, su ex pareja.

Otro personaje que se suma al escándalo es la China Suárez, quien se rumoreó que tenía un affaire con el futbolista al mismo tiempo que intentó seducir a Mauro Icardi durante el Wanda Gate.

Entre versiones sobre un encuentro furtivo entre la ex protagonista de "Casi Ángeles" y el deportista en Madrid cuando ya estaba en pareja con Tini, ahora se conoció que la artista de 25 años estaría muy molesta con su novio.

Estefi Berardi fue la encargada de revelar cómo reaccionó Tini a la supuesta reunión de su pareja y la actriz: “Yo lo tengo confirmadísimo que hubo algo entre la China y Rodrigo. La verdad es que no tengo las fechas, por eso no puedo hablar de infidelidad. Cuando empezó con Tini, él corta los asuntos con la China y se pone con Tini porque muere de amor por ella. Hay mucha desprolijidad. Hay cosas que no cierran. Yo la sé perfecto pero hay cosas que no puedo decir”.

Y cerró contundente al revelar: “Tini se enoja por la China porque hay cosas que no le cierran, cosas que no le gustan. Se ve que tampoco le cierran las fechas, como nos pasa a todos; y hubo una situación puntual que contó Luli Fernández en Socios”.

¡Mirá todo sobre el enojo de Tini Stoessel con Rodrigo De Paul y la China Suárez!