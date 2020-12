La última participación de Tamara Pettinato en "Cortá por Lozano" fue el viernes 23 de octubre y ese mismo día viajó rumbo a Estados Unidos por algunas semanas de vacaciones. Sin embargo en medio de su descanso recibió la notificación de su baja del ciclo de Verónica Lozano.

La panelista era parte del staff del magazine de Telefe desde el 2018 y luego de su año laboral marcado por la pandemia decidió tomarse días para vacacionar. Durante todo noviembre, la joven no apareció en la pantalla y en las últimas emisiones se sumó al piso Diego Ramos, quien quedaría como el reemplazo permanente de la hija de Roberto Pettinato.

Sorprendida por la decisión de la producción, Tamara dejó ver su enojo a través de un contundente mensaje en sus redes sociales. "¡Los voy a extrañar compañeros! Me hubiera gustado despedirme de otra manera, pero ya me lo dijo el papi desde que soy chica: 'la tele no tiene corazón. No te sorprendas de nada' Ya nos volveremos a ver", escribió en su Instagram en una foto junto a sus colegas del programa.

Además, la periodista reveló que su contrato terminaba en diciembre, y consultada por la Revista Pronto disparó: "Me están echando antes de que termine. Estoy de vacaciones y me llamaron en la mitad del viaje para avisarme que no vuelva".

Sus vacaciones eran de tres semanas pero luego decidió extender más su viaje y pidió una licencia en el canal. "No quiero quedar como que desaparecí de un día para el otro y sin decir nada. La gente me pregunta todo el tiempo por qué no vuelvo y como al aire nadie explicó nada, decidí hacer el posteo porque no soy una loca que se fue a Estados Unidos y no volvió más. Si sigo acá por unos días más es justamente porque me desvincularon del programa. No es que me vine a vivir a Estados Unidos. La verdad es que estaba por volver para retomar esta semana mi trabajo y me dijeron que no vuelva", cerró.