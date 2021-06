En la primera edición de "MasterChef Celebrity" Patricia Sosa fue una de las revelaciones en la cocina y logró ser una de las participantes más queridas. Sin embargo no llegó a las instancias finales y debió despedirse de las hornallas.

Pero con la emisión de " MasterChef Celebrity 2", la cantante comparó las dos temporadas y notó diferencias en las actitudes de Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular con los competidores. Según denunció el jurado ayuda mucho más a las celebridades en esta entrega que en la anterior.

.

La intérprete disparó contra los expertos en comunicación con Juan Etchegoyen por "Mitre Live" y criticó: "Yo tengo mucho que reprocharle al jurado. En esta segunda temporada los ayudan mucho. Fijate que van isla por isla y le dicen lo que harían. 'Hacé esto', 'batí'. A nosotros nos mandaban a sabes dónde, 'ah bueno arreglate'".

"A mí nunca me tiraron un centro, fue cambiando a medida que fue pasando el tiempo. Les sirve ayudarlos un poco porque ninguno es un cocinero profesional", analizó. Además confesó quién de los nuevos participantes fue el que más la sorprendió: Juanse.

Patricia Sosa arremetió contra el jurado de " MasterChef Celebrity 2"

Sobre la participación de su colega, opinó: "Me encantó verlo como personaje. Pero a nosotros no nos ayudaban, ni siquiera menos. No me acuerdo de a alguien que le hayan dicho, por ejemplo, el cerdo iría mejor con manzana y no con ciruela. Acá te la cantan todas, injusticia, injusticia".