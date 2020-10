Migue Granados es conocido por su humor e ironía que suele demostrar en su programa de radio "Últimos Cartuchos". En esta ocasión, el comediante realizó un descargo por la insólita situación que atravesó al pedir el precio de un alquiler.

"En vez de viajar, alquilamos una casa. Siempre la misma, porque queremos mucho esa casa. Fue creciendo (el precio) y, este año, pedí el número para este verano... Por la gran demanda que hay... 9 mil dólares por mes me pasaron, un millón y medio de pesos por mes. No entiendo", disparó.

La conmoción de Migue Granados por el precio de una quinta

Con humor, Granados comenzó a imaginar ejemplos del por qué pusieron tan elevado precio: "A mi jermu la despierta Nacho Viale o a mi hija Topa", "Que haya un Starbucks en el living de la casa" o "Que Bob Marley me traiga faso a la tarde".

"Decime... Tal vez yo no entienda, tal vez yo sea un ingenuo o un incrédulo... ¿Pero 9 mil dólares? No sé", continuó con ironía el conductor. Para terminar el descargo, le habló directamente a los dueños de la quinta y disparó: "Aprovéchense de cualquiera, pero con el Tanito no... Si tuviera esa plata para alquilar todo el verano, me haría una casa en el mismo country".

El descargo de Migue Granados: ¡mirá el video!