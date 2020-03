Una de las medidas a nivel mundial para evitar el contagio de coronavirus es permanecer en cuarentena, lo que implica no salir de casa y mucho menos trasladarse de un país a otro, más aún si se trata de uno con la mayor cantidad de víctimas.

Sin embargo, Wanda Nara decidió viajar junto a su familia desde París a Lago de Como, Italia, en plena pandemia. Esto no le gustó para nada a Maxi López quien acusó a su ex de exponer a sus hijos Benedicto, Constantino y Valentino.

"Me gustaría saber bajo qué criterio rompes una cuarentena de una pandemia mundial, donde a todo el mundo se le pide de no salir y expones a nuestros hijos a un viaje de un país a otro", escribió el futbolista en sus historias de Instragram.

Y disparó: "Te movés y vas al epicentro del contagio (Lombardía) en Italia sin importar ningún tipo de consecuencia".

.

"Qué te pasa por la cabeza en estos momentos cuando lo más sagrado que tenes en el mundo es la salud de nuestros hijos. Me indigna que no tomes consciencia, si no querés hacerlo por vos, hacelo por ellos. Porque hoy sos madre de cinco criaturas, pero parece que no te diste cuenta", acusó Maxi López haciendo también referencia a Isabella y Francesca, hijas de Wanda y Mauro Icardi.