La producción de fotos que realizó Martín Baclini con una modelo para mostrar sus nuevos tatuajes en la espalda produjo la ira de Cinthia Fernández. La panelista expresó su malestar ya que su ex novio realizó imágenes fogosas con otra mujer mientras la "histeriquea" a ella.

Así lo manifestó este lunes en "Los Ángeles de la Mañana" cuando Ángel de Brito intercambió mensajes con el rosarino. "Vos la histeriqueás y la confundís", reprodujo el conductor.

Pero la respuesta del empresario fue que era "respetuoso" con la mediática. Fue entonces que la "angelita" lanzó: "Perdón, ¿vos ponés un ‘te amo’ y un ‘las amo’ el otro día?".

Tras los dichos de la figura, de Brito habló sobre un chat que Cinthia le mandó a Baclini: "Leí tus celos por las fotos que hizo con la mina esa. Lo volviste loco".

"Me histeriquea y después hace esas boludeces. Si yo llegaba a hacer esas fotos con un pecho apoyado en un tipo era una trola", sostuvo la figura del espectáculo. Y finalizó indignada: "Todo el tiempo me histeriquea. Todo el tema de aparecer en la tele contando lo de la carta me sorprende porque no sé si lo hace para figurar o para qué".