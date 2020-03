El mundo entero se detuvo para evitar la propagación del coronavirus que ya se cobró la vida de miles de personas. En Argentina, las recomendaciones son las mismas que en otros países: evitar salir de casa, estornudar y toser sobre el pliego del codo y no saludar con un beso.

Es por esto, que Cinthia Fernández estalló de furia cuando una fanática se la encontró en el supermercado y no dudó en darle un beso. "Hay mucha irresponsabilidad. No todos los que se fueron de viaje están en cuarentena. Es así. Está el caso de la diseñadora de moda de Uruguay, este enfermo mental que golpeó al guardia de seguridad", disparó en "Los Ángeles de la Mañana".

Y siguió: "Somos muy inconscientes, muy irrespetuosos, muy creídos y pensamos que no nos va a pasar. Y yo no sé si me crucé con un irrespetuoso o con una persona que estuvo en contacto. No tenemos conciencia".

"Fui al supermercado, vino una señora, me dijo 'hola Cinthia' y me encajó un beso. Yo no la vi venir. Le dije 'señora, ¡no se da un beso! ¿usted no ve las noticias?'. Y me respondió 'ah sí sí por lo del coronavirus'. Encima se ofenden y minimizan el tema", detalló la panelista.

"No entiendo la reacción, pienso en mis hijas y en mi familia y no me importa. Encima me tengo que aguantar la agresión de la gente", concluyó enfurecida.