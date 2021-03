En octubre pasado, Lío Pecoraro sorprendió a todos al contar que tenía leucemia y que debía recibir un tratamiento para enfrentar a la enfermedad. Desde ese momento, sus colegas y sus seres queridos comenzaron a rezar por él con mucha fe.

Tras varios meses de lucha y fortaleza por parte del conductor, Lío se encuentra mejor de salud y es por eso que, este sábado, decidió regresar a su programa "El run run del espectáculo", que se emite por Crónica HD, junto a Fernando Piaggio.

Emocionado y feliz de volver al ciclo, de manera online desde su hogar, Lío expresó: "Acá estamos regresando en vivo por la pantalla de Crónica HD con este marzo que se lanza con todo, con una programación espectacular que tiene el canal. Poniendo la mejor estos 27 años de trayectoria al aire, firme junto al pueblo".

Tras hacer referencia a la nueva programación del canal de las placas rojas, el querido conductor se refirió a su estado: "Estoy muy contento y estoy muy bien de salud. Todo el mundo sabe el proceso por el cual atravesé con una enfermedad no fácil de transitar, pero junto al amor de la gente, los profesionales del Hospital de Clínicas y con vos (Fernando Piaggio) fundamentalmente que me seguís acompañando día a día en esta travesía que ya está ganada desde el día uno".

Sobre su deseo de curarse desde el primer momento en que fue diagnosticado, manifestó: "Creo que el milagro y el 'decretado, ganado y sanado' han sido tan fuertes que dieron sus frutos. Estoy en casa hace dos semanas, contento y yendo al hospital para hacerme los controles pertinentes. Me falta una etapa más para ponerle un sello de consolidación, pero estoy bien y entero".

Además le dedicó unas palabras a Crónica HD: "La verdad es un placer estar en esta casa que es tan popular, que le llega al pueblo y que te permite contar historias. La mía también es una historia porque te cambia todo de un día para el otro, te viene a dar un 'sacudón', una enseñanza de vida que es muy dura y fuerte a la vez".

"Tenés que ser muy fuerte para poder salir adelante y eso requiere poner los pies sobre la tierra y decir 'yo voy a poder'. Los decretos en la vida son importantes y el mío lo fue", agregó conmovido y con lágrimas en los ojos.

Por otro lado, Pecoraro agradeció el apoyo, contención y entrega de todos los profesionales de la salud del Hospital de Clínicas y comentó: "Pasé mucho tiempo ahí. Mañana, tarde y noche viviendo en ese hospital y salí adelante".

Por último, el periodista destacó la importancia de hacerse chequeos y ocuparse de la salud: "No tienen que tener miedo de ir al médico, no se dejen estar y donen sangre porque donar es salvar vidas. Hay que tenerlo en cuenta porque mucha gente dejó de ir por la pandemia. No se automediquen, vayan al médico y consulten".