Esta semana se vivió un momento especial en "Masterchef Celebrity" ya que se emitieron los programas grabados los días posteriores a la muerte de Diego Maradona. Claudia Villafañe faltó algunos días pero volvió para cocinar en la semifinal, causando gran emoción. Al ganar como mejor plato el martes, homenajeó al "Diez" y su hija Gianinna le agradeció con mucho amor en las redes.

Claudia volvió a aparecer al aire el lunes donde dijo unas emotivas palabras. El martes llegó el tiempo de un homenaje, ya que en la prueba en la que los semifinalistas debían cocinar pollo frito, Claudia salió elegida como el mejor plato y recibió la estrella que la acerca a estar entre las mejores del certamen y dijo unas palabras.

"No quería decir nada porque ya se dice mucho, y todos los días se dicen cosas lindas y no... Pero yo no hablé ni hice ningún homenaje. Va para el papá de mis hijas", exclamó mirando al cielo y a punto de quebrarse, ante un nuevo aplauso de todos en el estudio.

En el detrás de escena, volvió a hablar: "Son tiempos muy movilizantes, para mí y para toda la familia. Y recibí un poco de ayuda de arriba por eso le quise dedicar el plato al papá de mis hijas porque creo que él desde arriba va a ubicarnos a cada una y ayudarnos a poder salir adelante".

Por el gesto de amor, su hija Gianinna, que cerró su cuenta de Instagram y solo se quedó con Twitter, escribió en esa red social: "Sos inmensa Ma! GRACIAS a ustedes por DAL, gracias a su amor por TANTO. ¡Nos extraño! Ya nada es igual y una parte muy mia se fue con él. PERDÓN. Es así. No les prometo nada. No puedo".

Para finalizar, le dio un consejo: "Pero VOS, ¡vos quedate para siempre con ese llamado! ¡NOS AMO!". ¿Habrá existido una conversacion entre Claudia y Diego antes de morir?

El emotivo tuit de Gianinna.

Vale recordar que Marcelo Polino, embajador del ciclo, contó que Villafañe había pedido no tener ningún privilegio solo por estar de duelo, algo que para sus compañeros y para los jurados significó un acto de grandeza.