La galas de "Showmatch: La Academia" se vuelven cada vez más emocionantes. Los participantes protagonizaron emotivos momentos durante el certamen y el lunes fue el turno de Lizardo Ponce.

El influencer fue sorprendido por la visita de toda su familia que viajó de Córdoba por pedido de Marcelo Tinelli. Hacía meses que Lizardo no se reencontraba con su familia debido a la pandemia, por lo cual se lo notó muy movilizado.

El participante abrió su corazón como nunca y contó cómo fue el momento en que le contó a su familia que era gay y el apoyo que recibió de su parte.

"Para mí fue un proceso muy difícil aceptarme y quererme tal cual soy, en una sociedad que hace 10 años era distinta. Me costó aceptarme por la mirada de los demás. Cuando hablé con ellos, no encontré otra forma de hacerlo que llevándolos al psicólogo conmigo porque no me animaba. Me aceptaron y me dijeron que cualquier decisión mía que me hiciera feliz iba a estar bien", reveló.

Luego, hizo hincapié en la conmovedora lección que le dio su padre en ese momento: "Me acuerdo unas palabras de mi papá, que siempre las llevo conmigo, que es que 'este no debería ser un tema para nadie, ni que me haga sentir distinto'. Si para alguien mi sexualidad es un tema o las personas que elijo para que estén a mi lado les llama la atención o les hace ruido, es gente que no tiene que estar en mi vida. Y así es como vivo, aceptándome y siendo libre. Ellos me dieron su apoyo siempre. Les tengo un amor muy inmenso desde siempre".

En pleno momento emotivo, Marcelo Tinelli le dio la palabra a Martín, papá de Lizardo, quien dio un mensaje contundente: "Lo que uno busca, y es lo más importante de todo, es que sean felices. Lo demás es anecdótico. Nosotros tuvimos debates muy importantes sobre la Ley del matrimonio igualitario, que se dio sanción en el 2010. Previo a eso fuimos aprendiendo y era algo muy sencillo, era una cuestión de derechos, de que cada uno pueda ser feliz. Lo que pasa es que somos una sociedad morbosa, pensamos lo que hay detrás de una puerta y por eso suceden muchísimas cosas. Hay que dejar que la gente sea feliz, siempre y cuando no dañen a otros, hay que ser feliz".

Mirá el emocionante mensaje del papá de Lizardo Ponce sobre la sexualidad de su hijo: