Soledad Aquino se encuentra luchando por una pronta recuperación después de sufrir una hemorragia digestiva durante su internación en terapia intensiva tras recibir un trasplante de hígado.

Acompañada por sus dos hijas, Mica y Cande Tinelli, Aquino se encuentra hospitalizada en una Clínica de Palermo y recibe visitas de sus seres cercanos, entre ellos Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés.

El conductor de " ShowMatch: La Academia" habló en "Los Ángeles de la Mañana" sobre el estado de salud de su ex y recordó un emocionante momento que vivió junto a su actual pareja al visitar a Aquino durante su hospitalización.

El conductor suele visitar a Soledad Aquino junto a Guillermina Valdés.

"Es un año muy difícil por la pandemia y por todo lo que nos pasa en la familia. Sole es una persona muy importante en mi vida. Más allá de no ser mi pareja, es la mamá de mis hijas. Ese es un vínculo indisoluble, el de ser padres. Porque uno no se separa nunca como papá. Se separa de un vínculo amoroso", comenzó Tinelli en diálogo con Maite Peñoñori.

.

El presentador se mostró muy conmocionado por el cariño que le tiene Valdés a su ex pareja: "Yo tengo una mujer hermosa, una mujer que amo profundamente que es Guille, que está a mi lado y me ayuda permanentemente. El otro día yo la veía a Sole en terapia intensiva y a Guille maquillándola. A mí se me caían las lágrimas. Esas son cosas hermosas de vivir".

"Y poder ayudar a mis hijas, estar cerca de ellas y de Sole… Toda la familia está cerca de Sole. Paula Robles también fue a verla, y todos los chicos. Ha sido un trasplante muy importante, ha tenido operaciones después. Todavía cuesta salir, la está luchando y estamos todos pendientes", concluyó Marcelo Tinelli sobre el apoyo constante que le dan a Soledad Aquino.

¡Mirá el relato de Marcelo Tinelli sobre la amistad que tiene Guillermina Valdés y Soledad Aquino!