Hace más de un mes, Chano Charpentier fue internado en terapia intensiva en el Sanatorio Otamendi tras de recibir un disparo en el abdomen por parte de un policía, quien manifestó ante la Justicia que se defendió del cantante.

Desde ese entonces la salud del ex líder de "Tan Biónica" se convirtió en foco de preocupación para varias personas que esperaban su pronta recuperación y volvió a la agenda pública su lucha contra las drogas.

La madre de Chano, Marina Charpentier, fue quien dio visibilidad al tema y pidió que lo ayuden. Incluso habló de la actual ley mental y que su hijo pide auxilio a gritos hace años a través de sus letras musicales.

Ahora, la mujer volvió a hablar, un poco más tranquila luego de que su hijo fuese dado de alta y comenzara un proceso de rehabilitación, y abrió su corazón en una entrevista con Gastón Pauls en "Seres Libres", ciclo de Crónica HD.

El cantante se encuentra en una clínica de rehabiliación.

Este viernes 3 de septiembre a las 22 horas, el actor compartirá la charla que tuvo con la madre del artista, en la cual, adelantó que la mujer lo llamó llorando para que lo ayudara. "Ya no sé qué más hacer. Te mandé un mensaje y vos me contestaste. Ahí nos conocimos, no nos conocíamos personalmente", contó.

.

"Mi hijo hace 20 años que está luchando con la adicción. Y con la pandemia ha sido un año muy duro para todos los adictos, y (Chano) ha estado complicado, no ha estado bien. Yo estaba todo el tiempo tratando de ver qué más podía hacer porque él ha estado internado y ha hecho miles de tratamientos", narró Marina.

¡Mirá el adelanto de "Seres Libres" con Gastón Pauls donde se verá a la madre de Chano Charpentier!