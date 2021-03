Camila Perissé no atraviesa su mejor mmmento ya que se encuentra internada en grave estado y a eso se suma sus serios problemas económicos. Pía Shaw brindó detalles de su estado en "Los ángeles de la mañana" este jueves. La periodista contó que se encuentra hospitalizada en la Clínica Pergamino, ubicada la localidad de Mariano Benítez, por un cuadro de “gastroenteritis y deshidratación”.

“Ella está internada desde el día lunes. Ustedes saben que viene pasando un momento de salud muy complicado desde hace varios años. Tengo que decir que su situación hoy es grave. Entró con deshidratación y pérdida de conocimiento. Se manejaba con una silla de ruedas, donde se cayó y tuvo un golpe muy fuerte”, detalló la panelista.

.

Según informó, la actriz está acompañada de su marido, Julio Fernández. En diciembre ya había superado un cuadro de COVID-19, por lo que su estado actual preocupa mucho. “Las adicciones y lo que siempre dice su marido, de que fue mal medicada a lo largo de los últimos años, hicieron que todo se complique. Hoy están intentando salir, pero a esto se le suma una situación económica muy difícil”, agregó Shaw.

CAMILA PERISSÉ: ¿POR QUÉ TIENE PROBLEMAS ECONÓMICOS?

En paralelo, la angelita reveló los mensajes que recibió del “Chino”, pareja de la actriz, sobre las dificultades económicas que vienen atravesando. “Él dice que es angustiante el momento que están viviendo, que no tienen dinero para poder pagar la obra social. No tiene la de Actores, hoy está usando la del del PAMI. Está desesperado y pide ayuda de todo tipo, no solo económica”, advirtió.

No obstante, en octubre del año pasado habían recibido apoyo por parte de algunas figuras del espectáculo. “Nunca me imaginé que la gente del medio iba a reaccionar de esta manera y eso me hizo muy feliz”, expresó Perissé en una entrevista con "Confrontados".

Camila Perissé en una de sus últimas apariciones en televisión.

“Por la pandemia no estamos trabajando y no tenemos dinero. Queremos mudarnos a Mar del Plata, de donde ella es oriunda, a una casa familiar que tenemos y donde podemos vivir, pero no tenemos dinero para la mudanza. Ya vendimos todo, no nos queda nada. Hoy no tenemos ni un peso, esa es la realidad. Hay días que comemos y otros que no, dependemos de la gente que nos ayuda”, sostuvo su pareja en aquel entonces.

Camila Perissé es hija de Ana Nieves, quien supo acompañar a figuras como Libertad Lamarque, Hugo del Carril y hasta Eva Duarte de Perón. La actriz y vedette fue protagonista de varias películas y series de televisión. En los 80 se convirtió en una “sex symbol” luego de haber posado para varias tapas de revistas, incluyendo Playboy.