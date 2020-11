Al inicio de la pandemia de coronavirus las medidas que se tomaron en el país fueron muy estrictas y el dictado de la cuarentena obligatoria afectó a todos los rubros. Fue en ese marco que Andrea Estévez padeció de terribles situaciones por temor al contagio del virus y su situación económica.

Además, antes del comienzo del aislamiento obligatorio por el covid-19, la actriz padeció el fallecimiento de su padre, lo que se sumó como factor a su dramática realidad. "A mi me da mucho miedo la pandemia. Las pocas veces que salgo es por trabajo o algo en particular. Trato de tener alcohol en gel y tomo todos los recaudos. Vivo con miedo este momento y no es lindo vivir así", relató en comunicación con Juan Etchegoyen para "Mitre Live".

"Este miedo me llevó a tener ataques de pánico. Llegué a estar medicada durante dos semanas", lamentó y agregó: "Cuando te agarra un ataque de pánico empezás a tener miedo de que te agarre otro. Esto empezó después de la muerte de mi viejo. Fue todo junto y de golpe los ataques de pánico por lo que tuve que afrontar. Me quedó un estrés post traumático".

Incluso advirtió: "Sentís miedo a contagiarte, a no llegar a fin de mes, miedo a todo". "Estoy en alerta todo el tiempo. Yo vivo con un termómetro encima, una vez en el día me tomo la temperatura para saber que no puedo contagiar a alguien de mi familia“, reveló.

En cuanto a sus ataques de pánico detalló que "físicamente es sentir palpitaciones. Se te sale de lugar el corazón. La cabeza activa que hay un peligro. Es como que de repente haya un terremoto". "Sentía que iba a perder el conocimiento. El corazón bombea tan rápido que podés desmayarte. Te empiezan a transpirar las manos", destacó.