Días atrás en su programa, Viviana Canosa hizo un extenso descargo luego de que la Justicia decidiera archivar la causa que le habían iniciado por supuesto ejercicio ilegal de la medicina tras tomar dióxido de cloro en su programa y asegurar que curaba el Covid. Ahora, la periodista apuntó contra su colega Adrián Pallares.

"Hace unos meses atrás fui denunciada de forma injusta y falsa. La Justicia decidió archivar la denuncia por inexistencia de delito. Ha quedado demostrado que yo, Vivivana Canosa, soy inocente. Le quiero agradecer a mis amigos, a mis padres y a todos ustedes por la confianza", dijo en su momento Canosa.

El lunes, la conductora le dedicó severas palabras a Adrián Pallares y Soledad Larghi, ex compañeros de trabajo a quienes consideraba amigos. "Me dolió hasta el alma", sentenció y aseguró que ya no están entre sus "contactos".

"Ver a algunos colegas que eran amigos míos como Sole Largui y Pallares ha sido una gran decepción. El otro día Sole me mandó un mensaje y no le contesté. Porque el '¿cómo estás?', buen me hubieras llamado cuando me hacías pelota todos los días", disparó enojada.

Y siguió: "A Pallares sí lo llamé y le dije: 'Me da vergüenza lo que estás haciendo conmigo, vos me conocés y sabés qué tipo de mina que soy'. Del resto no esperaba nada, pero mis amigos... esos me dolieron hasta el alma. De todos modos soy una mujer que perdona así que lo dejo en sus manos, no tengo nada de rencor con ustedes".