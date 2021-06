A poco más de un año de haber sido diagnosticada con leucemia meloide aguda, Celina Rucci recordó el momento en el que su pareja, Federico Girardi, le habló de la enfermedad, los primeros indicios de la afección y su actitud frente a la batalla que tenía por delante.

De visita en el programa de Andy Kusnetzoff, "PH: Podemos Hablar", la ex vedette emocionó a todos con su sabiduría y fortaleza de haberle dado pelea a la dura enfermedad, y contó los primeros síntomas que presentó.

"Me empecé a ver unos moretones. Yo soy grandota y torpe... Después me empezaron a sangrar las encías. Lo último fue que vino un ciclo menstrual muy abundante. Cuando estaba llegando a una consulta al médico me vi unos puntitos rojos. Yo me sentía perfecta, no estaba anémica, no estaba débil... por eso es una enfermedad difícil de diagnosticar", comenzó en el programa de Telefe.

Rucci contó que su pareja le reveló su diagnóstico.

El encargado de revelarle su diagnóstico fue su pareja: "Me lo dijo Federico, mi pareja, llorando. Que él que es un genio de la medicina, me largue a llorar, dije ´chau. Me voy´. Le pregunté: ´¿Esto tiene tratamiento?´. Yo no sabía nada".

"Cuando ves a tu hombre, que es un genio de la medicina, que te dice que tenes leucemia y se larga a llorar... decís, 'chau, me voy'. Le pregunté si tenía tratamiento y si me quedaba poco tiempo de vida", relató Rucci.

"Decime si tengo poco tiempo de vida porque tengo un par de cosas que hacer y no me voy a internar. Me dijo ´hay un tratamiento y hay que probar´. Me internaron el mismo día. La primera vez en mi vida de estar internada, en otro país, en otro idioma. Y tuve miedo...", sentenció la ex vedette sobre su postura sobre la vida.

La ex vedette aconsejó que quienes estén enfermos le den batalla con pura alegría.

"Mi actitud fue siempre la misma, desde que lo pude contar. Hace ya un año. Nunca dejé de sonreír, de hacerme chistes, de levantarme... Me veía pelada, hinchada, lastimada y me miraba al espejo y me hacía chistes", manifestó sobre su manera de enfrentarse a la leucemia.

.

Además, la actriz explicó que su alegre conducta la ayudó en su batalla: "No puedo decir que eso me salvó, pero verte triste, no te ayuda para nada. ¡Levantate de la cama como puedas, mirá el sol, la lluvia, el arcoíris!... Es lindo estar acá. Levantá tu autoestima como puedas".

"Hoy me rio por todo. Tengo control todos los meses. A partir de ahora todo, estoy viva. Las personas sanas no saben valorar la vida. Tenés que estar enfermo para saber que todos los problemas tienen solución. No pierdas el tiempo", cerró Rucci.