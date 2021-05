Hace unos meses More Rial bajó el perfil por completo y alejada de los escándalos se quedó a vivir en Córdoba donde hizo temporada teatral y donde vive Facundo Ambrosioni, padre de su hijo Francesco. La joven tiene muchas amistades en la provincia y aseguró estar feliz de su mudanza permanente.

Sin embargo, ya pasado el verano y cada vez más cerca del frío del invierno, la hija mayor de Jorge Rial tomó una drástica decisión: volverá a vivir en Buenos Aires.

"Morena está armando su vida allá, lejos mío. Eso me pone mal porque ver poco a Fran me pone mal. Pero tenemos comunicación dos o tres veces por día. A la mañana, a la tarde y a la noche nos hablamos por la camarita. Yo le dije que si era feliz, y que si Córdoba es su lugar en el mundo, como cree que lo es está bien. ¿Por qué la voy a tener atada a un lugar en el que no se siente cómoda? Ella se siente cómoda allá y no sé por qué, es algo que nunca me expliqué, pero se siente cómoda allá. Si un día no se siente cómoda y quiere volver, se vendrá. Siempre va a ser mi hija y va a tener mi apoyo, para cosas lógicas, ¿no?", había dicho Jorge semanas atrás.

.

Pero ahora, la joven se habría dado cuenta de las diferencias entre la temporada y alta del centro turístico Villa Carlos Paz. "Qué sé yo, extraño Buenos Aires", le confesó a Pablo Layus. "Pero te podés venir cuando quieras", le contestó el periodista cordobés. Y More demostró su ansiedad por volver lo antes posible: "Sí, pero ya me quiero volver para allá, me quiero volver definitivamente".

"Una cosa es Córdoba de verano y otra es vivir", acotó Layus y la hija de Rial confirmó: "Claro, no es lo mismo venir de vacaciones que estar viviendo. Estoy medio aburrida ya".