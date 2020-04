Gastón Trezeguet participó del primer "Gran Hermano" de nuestro país, y aún es recordado por su personalidad extrovertida, que lo llevó a transformarse en una figura mediática primero y luego convertirse en productor de varios programas exitosos de la televisión. En plena cuarentena, hizo una reflexión, que derivó en confesión y la compartió en redes sociales.

El joven, que ya en algunas oportunidades habló de sus adicciones, volvió a mencionar el tema pero hablando de la raiz psicológica que tiene su problema de excesos.

“El origen de todos mis problemas, tales como el alcohol y las drogas, fue una impotencia sexual psicológica. Todo absolutamente todo lo que me pasó en la vida, fue por no enfrentar ese problema”, posteó el productor en su cuenta de Twitter, escribiendo también el hashag "#FaceYourFears", que traducido significa "enfrenta tus miedos"

“Espero que alguna vez se hable más en los medios y en todos lados sobre la impotencia sexual masculina. Sé que es un tabú, pero es hora de hablar. Adicción es no hablar. Sentís que te vas a quedar toda la vida solo, sentís que sos incapaz de amar, que estás destinado a la soledad eterna. Eso te hace incapaz de amar, para cubrirte del dolor de no poder”, expresó sobre la cruz que carga.

Por último, Gastón concluyó su hilo de tuits haciendo un mea culpa: "Si lo hablo es porque tengo la esperanza de que este grito de verdad me ayude en alguna forma a remediarlo. Porque, evidentemente, callarlo toda mi vida no sirvió de nada”.

Por estas declaraciones fue entrevistado en "Nosotros a la mañana": "Yo sufro de impotencia, o mejor dicho, de una disfunción sexual. Al momento de estar con alguien en la intimidad, mi cabeza se va a otra parte y no me puedo concentrar. Nunca tuve un novio ni una pareja estable, mas allá de las 'cachivacheadas'. Me alejo por miedo a 'no poder' a tener que enfrentarme con esta situación", se sinceró.

.

También reveló que nunca intentó realizar un tratamiento para encarar su problema: "No pude hablarlo nunca con nadie, ni siquiera en terapia. Siempre busqué evadirme". Finalmente habló sobre la importancia de que este conflicto deje ser un tabú: "Espero que alguna vez se hable en los medios sobre la impotencia sexual masculina. Se habla de que la mujer no llega al orgasmo, pero se descuenta que el hombre debe ser un toro".