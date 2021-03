Tras ser internado de urgencia por sufrir un brote psiquiátrico, Felipe Pettinato se comunicó con Ángel de Brito para reportar que se encuentra bien desde la institución médica, sin embargo, realizó una dura acusación contra su ex pareja, Sofía Colasante, por serle infiel con el ex de su hermana Tamara.

A través de un mensaje de WhatsApp, el conductor de "Los Ángeles de la Mañana" reprodujo: "Felipe nos ve y sigue internado. Él me dijo 'por suerte, estoy mejor. No me interesa que me defiendan en un tribunal personas que no me defienden en la vida. Mi exmujer, Sofía Colasante, me fue infiel, desde el 2017 al 2020, con Martín Moyano, el ex de mi hermana Tamara y el padre de mi sobrino. Estoy enojado por la salud de mi hija. Está en manos de gente nefasta. Estoy internado voluntariamente y pasándola excelente'".

Sobre la madre de su hija, Juana Michela, de 2 años y medio, agregó: "Tengo a Sofía grabada dando lujos de detalles de la perversión de esta relación. Yo solo tengo relación buena y presencial con mi hermana Tamara. Estoy bien, en la internación. Este es mi segundo hogar".

A su vez, impactó al revelar que piensa pedir la tenencia de su pequeña. "Voy a ir a juicio contra mi exmujer (por la tenencia de la hija), lo voy a ganar e iré por quienes me hicieron tanto daño. Te lo juro por Juanita Michela. Con la única que tengo relación es con Tamara. Los demás son unos cobardes y mercenarios", cerró.