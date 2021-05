@AntoBaldi_

En enero pasado, Adriana Aguirre sufrió una fuerte caída sobre el escenario durante la obra "Un loco súper show" en el Teatro La Campana de Mar del Plata. El golpe le provocó una grave lesión por el que tuvo que ser operada de urgencia y seis meses después aún padece las secuelas.

La vedette cayó desde dos metros de altura y se lastimó la pierna y el glúteo. Pese a recuperarse de la operación aún sufre dolores y una gran angustia. Además, denunció que el productor Ernesto Torry Palenzuela no la tenía registrada y le exige que se haga cargo de los gastos de su tratamiento y cirugías.

"Determinamos que esto es ni más ni menos que una relación laboral sin registrar, este señor la tenía en negro y era una relación laboral en cubierta. La dejaron en un estado de desprotección absoluta, de un total abandono con las consecuencias de todo lo que es indemnización laboral y accidente de trabajo", explicó a DiarioShow.com su abogado, Alejandro Paglilla.

El productor ignoró durante meses los reclamos de la vedette e incluso ni siquiera se puso en contacto con ella al quedar internada luego del accidente en el teatro. Pero gracias a la repercusión mediática del caso recientemente puso a disposición a su abogado.

Adriana Aguirre quiere volver a trabajar.

"Con el señor Palenzuela teníamos una fecha de conciliación laboral pero se pospuso. Gracias a la repercusión mediática del caso, apareció a través de un abogado. Vamos a ver si nos encontramos. La reunión era para este miércoles pero con las restricciones estrictas de la pandemia de coronavirus se pospuso", explicó Paglilla.

El siguiente paso será un encuentro entre los abogados de ambas partes, para ponerse de acuerdo en cómo continuará la denuncia.

Según el letrado, las intenciones de la reconocida actriz es exigir el pago de "todo lo que ya gastó, lo que va a gastar y todas las oportunidades laborales que se perdió" por su lesión. Además, remarcó que Aguirre es atendida por el doctor Alberto Ferriols, "un cirujano de primerísimo nivel en la Argentina y todas las prótesis se pagan en dólares".

"Adriana tuvo que poner el dinero y queremos la restitución del mismo y de todo este daño. No queremos lucrar con esto, pero hay costos que no se puede decir que no existieron", manifestó convencido.

A cuatro meses de la fuerte caída, continúa con secuelas ya que su pierna izquierda tiene una infección que no se le termina de curar. El accidente afectó también en su estado de ánimo ya que según su abogado "está muy triste", pero reveló que Ricardo García "la contiene mucho".

"Más allá de ser una mujer muy fuerte y de su fuerza de voluntad, ella está muy triste. Tiene un daño moral muy grande, quedó muy triste. Tiene flor de secuela, esto le va a llevar mucho tiempo. Espero que pueda darle otra vez la alegría que le daba a los argentinos, pero le va a llevar un tiempo volver a las pasarelas por el golpe que se dio. Quiero creer que llega a la temporada que viene, pero tiene que hacer rehabilitación y no sé hasta qué punto va a recuperar su elongación", lamentó.

Adriana Aguirre mostró su pierna en "Vino para vos".

Si bien la causa aún no se encuentra en instancia de juicio, Paglilla adelantó que en caso de tener que enfrentar a un tribunal cuenta con "las pruebas, informes médicos, filmaciones, y hasta testigos" para demostrar que Aguirre es la víctima. Al mismo tiempo no le quitó responsabilidad sobre el accidente a las autoridades del teatro ya que según la Ley del Trabajo son "todos solidariamente responsables", explicó.

