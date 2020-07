Desde que perdió a su hija Blanca en 2012 a los seis años de edad por una neumonía hemorrágica, la vida de Pampita cambió por completo.

Si bien la conductora mantiene puertas adentro su dolor, en las últimas semanas comenzó a abrir su corazón y referirse a su pequeña, fruto de su ex relación con Benjamín Vicuña.

Así sucedió cuando la periodista Julieta Navarro recordó en "Pampita Online" la película "Belleza Inesperada" donde el actor Will Smith interpreta a un padre que le escribe cartas a su hija fallecida.

En ese momento, la conductora reveló: "Una vez en un cumpleaños mío dije ‘voy a ir al cine’ porque los cumpleaños me dan bajón. Las fechas importantes, al revés de todo el mundo que lo disfruta, me ponen bajón y para mí es un dramón”.

“Entonces fui al cine como para distraerme. Iba a ir a ver una de Brad Pitt pero no había entradas, entonces me metí a ver esa. Ah no, no… creo que me llevaron arrastrando del cine a mi casa, destruida", continuó la modelo, quien se sintió identificada con el film.

Y agregó conmovida: "Pero la amo, me encanta. Día de mi cumpleaños y me vi esta película solita en el cine, imaginate. Pero a veces la vida te enfrenta con estas cosas, justo caí ahí ese día. Es hermosa. Véanla porque cualquiera se va a sentir identificado. Mucha gente me la había recomendado".