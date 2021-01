A meses de superar su cáncer de colon y a más de un año de sufrir el fallecimiento de su padre, Fede Bal vuelve a enfrentarse a un drama familiar en donde la salud es la protagonista. Ahora, Carmen Barbieri, su madre, está internada en terapia intensiva por un cuadro de coronavirus agravado por una neumonía bilateral.

En medio de la angustiante situación, el actor le envió a Marcelo Polino un audio brindando detalles sobre el estado de su mamá. "Hablé recién con los médicos de la terapia y no hay mucha mejora. Ella está tranquila, pasó bien la noche, pero no hay mucha mejora. Hay que esperar...", se lo escuchó decir al ex integrante de "MasterChef Celebrity" en el mensaje que reprodujo el periodista en "Flor de Equipo".

"Yo lo noto muy agotado. Está asustado, está cansado y con una angustia tremenda porque lo que quiere es estar con su mamá y no puede estar a su lado", expresó Polino ante el doloroso mensaje del artista quien ni siquiera puede comunicarse con Barbieri ya que le quitaron el celular al estar en el sector cuidados intensivos y con mascarilla de oxígeno de la Clínica Zabala.

.

Días atrás, el mediático escribió un mensaje a sus seguidores para que le brinden apoyo y fuerzas a la capocómica. "Recuerdo cuando estuve mal que ustedes del otro lado pidieron mucho por mi recuperación. Ahora les pido a todos los creyentes, y los no creyentes, que pidan y manden lindas energías para mi vieja. Tuvieron que pasarla a terapia intensiva, el cuadro se complicó, no dejen de cuidarse", expresó.