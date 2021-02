La suya es otra historia de alguien que busca su identidad. Pero no es "cualquier" historia: Eugenia Laprovittola cree probable que es hija de Diego Maradona. La joven de 25 años habló en medio de la investigación por la muerte del Diez y se lamentó por no tener la charla que tanto esperaba con el Diez, fallecido el 25 de noviembre.

El año pasado decidió presentarse ante la Justicia para pedir un ADN. Según dijo, no le interesa participar de la herencia de Diego, pero sí necesita saber cuál es su identidad y en caso de ser negativo, seguirá en su búsqueda.

La primera vez que se escuchó de ella fue hace aproximadamente un mes, cuando Luis Ventura la presentó en los medios. Allí la joven explicó que fue criada en Berisso por sus padres adoptivos, que tiene un hermano mayor que en su momento fue arquero y que es una apasionada del fútbol. Tanto que conoció a Maradona cuando fue DT de Gimnasia y Esgrima La Plata.

.

"A Diego que lo extraño muchísimo. A veces lo extraño tanto que a la noche me pongo a mirar sus videos para no olvidarme de su voz. Me hubiera encantado compartir más tiempo. Me enoja, me duele, me molesta mucho la forma en la que se fue de este mundo. Me hubiera gustado cuidarlo. Siento que me hace falta, que hace falta su energía, su risa. Para mí ir a la cancha ya no va a ser lo mismo porque él no va a estar. Yo iba a la cancha a ver a Diego", expresó Eugenia en el ciclo "Vino para vos", por KZO.

Respecto a lo que quedó sin decirle a Maradona, expresó: "A veces me gustaría que baje un ratito porque creo que nos debemos una charla, quizás la más importante de mi vida. Me gustaría a veces contarle los goles que hago, las jugadas, o que me de algún consejo. Pero también sé que donde está creo que está tranquilo, que tiene esa tranquilidad que por ahí acá no tuvo, y que está con Doña Tota y con Don Diego, que es lo que él quería".

Eugenia Laprovittola se emocionó al hablar de Diego Maradona.

Hace un tiempo, contó su propia historia: "Mi mamá tenía una pareja y en un encuentro con Diego quedó embarazada. Cuando su pareja se enteró, le empezó a pegar en la panza para que me pierda. Era un contexto de mucha violencia y ella decidió darme en adopción".

Para cerrar advirtió: "No crecí con rencor hacia nadie, ni hacia mi mamá, ni hacia Diego ni hacia mis supuestos hermanos".