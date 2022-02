Si bien algunas veces los parecidos de " Bienvenidos a Bordo" se encuentran muy alejados de la realidad, el doble de L-Gante que visitó a Laurita Fernández en la noche del viernes dejó a todos con la boca abierta por las similitudes.

En cuanto cruzó la puerta del estudio de El Trece, la bailarina y actriz de 31 años quedó pasmada por el joven llamado Jonatan, oriundo de Lomas de Zamora, debido a su parecido a Elián Angel Valenzuela.

.

Como es parte de su rutina, la ex conductora de "El Club de las Divorciadas" comenzó a hacerle una serie de preguntas: “¿A ver quién vino? Uy, este no sé si es de la realeza argentina. Es otra onda, me parece. Mucha onda. ¡Bienvenido! ¿Cómo va? Escuchame, estos tatuajes que se asoman, ¿son reales o te los hiciste para venir? ¡Uuuuhhhh! Sabés que sí, claro. Es que capaz que Juana Viale escucha esto, ojo. Digo ‘escucha’, porque para mí es un cantante”.

Sin dudar mucho, la ex pareja de Nicolás Cabré reveló la adivinanza rápidamente y arrancó a bailar al ritmo de una de sus canciones: “¡L-Gante Keloké! Es un amigo de la casa. Che, ¿te dicen mucho que sos L-Gante? ¡Es que es igual!”.

¡Mirá el divertido baile de Laurita Fernández con el doble de L-Gante!