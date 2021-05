En la noche del lunes, la gala de " MasterChef Celebrity 2" tuvo un condimento especial ya que estuvo como invitada Lali Espósito junto a los hermanos Mau y Ricky Montaner.

Los tres futuros jurados de "La Voz Argentina" compitieron a la par de los participantes del reality gastronómico y se pusieron sus equipos al hombro para brillar frente al jurado. Con un desafío especial con manzanas como ingrediente principal, las figuras pusieron las manos en la masa para demostrar sus habilidades de cocina y liderazgo.

Lali se desempeñó como la capitana del equipo rojo compuesto por Sol Pérez, Gastón Dalmau y Cande Vetrano, por lo que los tres "Casi Ángeles" se volvieron a encontrar. Mientras que Mau y Ricky hicieron dupla en el equipo verde junto a Carmen Barbieri, Georgina Barbarossa y Dani La Chepi.

El reencuentro de Lali Espósito con sus compañeros de "Casi Ángeles"

El cruce entre "MasterChef Celebrity" y "La Voz Argentina" cautivó a la audiencia y el ciclo conducido por Santiago del Moro marcó picos de 23.3 puntos de rating y se convirtió en lo más visto del día, según Real Time Rating. Los músicos demostraron gran complicidad entre sí lo que ayudó a la hora de desarrollar la prueba culinaria.

La cantante protagonizó momentos desopilantes con su característico sentido del humor. Cuando Mau le pidió a Sol que le prestara un poco de azúcar impalpable, apareció Lali con los pelos de punta lista para defender a su compañera. "No, no, no. Disculpame. Sol, seguí trabajando tranquila. No vengan a robar. Hubieran estados más vivos en el mercado", soltó divertida la intérprete mientras echaba a los hijos de Ricardo Montaner de la isla.

Sin embargo, la ex "chica del clima" fue generosa y le compartió un poco de sus ingredientes y Ricky destacó: "Ella tiene un buen corazón". Pero Lali remató mirando fijo a la cámara: "Yo no".

Cuando el reloj marcó el final de los 60 minutos para cocinar, todos los participantes se enfrentaron a las duras devoluciones del jurado de Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis que dieron como ganador de la velada al equipo rojo encabezado por Espósito.