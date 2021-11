Si hay alguien que sabe pasarla bomba es Nicole Neumann. Esté o no cerca su novio corredor de autos Manu Urcera, ella sabe divertirse. Horas antes de su cumpleaños, que fue el sábado, recorrió una paqueta feria gastronómica en San Isidro, frente al río, con nuestro colega Robertito Funes Ugarte y su amiga Vicky Pascual. Luego pasó la tarde de su onomástico en Nordelta junto a amigas, perros, tragos y sol. También se hizo un nuevo tatuaje junto a una de ellas. La vida está para vivirse y la top model sabe cómo. ¡Lo bien que hace!

***

Siempre amable y bien predispuesta con la prensa, Araceli González está pudiendo "salir" psicológicamente de los efectos de la larga cuarentena por Covid-19. En la presentación de la película “Sola”, que coproduce con su pareja Fabián Mazzei y que se estrenará este jueves, la actriz reveló que se perdió una valiosa oportunidad laboral por sucumbir ante ciertos temores. Resulta que el galardonado Mauricio Dayub la convocó hace unos meses para su próximo proyecto teatral, pero ella lo rechazó por no sentirse preparada. Ara admitió además que la ansiedad y los miedos le duraron bastante, incluso poco antes de estas jornadas en que retomó contacto con los periodistas. De a poco, se sale.

***

El actor Maxi Ghione, que actualmente trabaja en “La 1-5/18”, interpretó el rol de director técnico en la tira infantojuvenil “Cebollitas” cuando tenía 23 años y, cuando habló acerca de la denuncia que trascendió por maltrato, dijo: “Los pichones estos tenían 10 años. Yo no recuerdo en ningún momento maltrato, no lo recuerdo. Nos cagábamos de risa. Por mi hijo, juro que no recuerdo eso. No sé a lo que llaman ‘la pecera”’, dijo en referencia al lugar denunciado por Juan Yacuzzi (Coqui en “Cebollitas”), que era donde supuestamente metían a los niños entre tomas. Como siempre, cuando se genera una polémica, hay versiones encontradas, diametralmente opuestas.

***

De visita en nuestro país se encuentra Evangelina Anderson, quien está radicada en Alemania junto a su esposo Martín Demichelis y sus hijos, Bastian, Lola y Emma. Sorpresivamente, la modelo llegó sola a la Argentina y sorprendió a sus padres con su presencia inesperada. La ex vedette regresó a su tierra natal después de tres años por el cumpleaños de su papá. Durante su estadía, Anderson disfrutó de una divertida reunión familiar y también aprovechó para reencontrarse con sus amigas después de mucho tiempo.

***

Stefi Roitman aprovechó la noche de Halloween para celebrar su despedida de soltera. La influencer eligió un look muy sexy, imitando un vestido de novia, pero corto corto, anteojos y tocado. Recordemos que la boda con Ricky Montaner será muy pronto, en enero de 2022, y toda la familia está colaborando con los preparativos ya que, dicen, van a tirar la casa por la ventana. Ojalá el matrimonio dure muchos años, ya que el flechazo de los tortolitos fue muy potente y a veces lo que comienza a full tiene poca vida afectiva.

***

Multitudinario show en Misiones fue el de Martina “Tini” Stoessel. La artista se presentó en Posadas ante más de 65.000 personas y fue ovacionada durante todo su show, que contó con invitados estelares como el cantante de trap Khea y la española Lola Índigo. El recital, que duró dos horas, emocionó hasta las lágrimas a la joven de 24 años, ya que fue su primera presentación en un escenario argentino tras la pandemia del coronavirus, la cual la mantuvo alejada del público y de los escenarios.

***

A sus 21 años, la cantante del género trap Nicki Nicole es una de las artistas argentinas más reconocidas en el mundo. Recientemente, la joven lanzó su álbum “Parte de mí” y logró más de 3,1 millones de stream en Spotify, convirtiéndose en el mejor debut de una argentina en lo que va del año. Además, la portada de su disco llegó a ser proyectada en el mítico Times Square en Nueva York, Estados Unidos, y llenó de emoción y felicidad a la rosarina.

***

Curiosidades del rating: lo más visto del sábado 30 de octubre fue “Podemos hablar”, 9.4; “Pasapalabra, especial famosos”, 6.6; “Los Simpson”, 6.4; “La noche de Mirtha”, 6.5; “Babywatch guardianes”, 4.4; “Jineteando”, 1.7; “Vivo para vos”, 1.7; “Pasión”, 1.8; “Secretos verdaderos”, 1.6; “El Karma de Carmen”, 1.3. El día lo ganó Telefé con 6.7 puntos, mientras que el resto de los canales marcaron de promedio: El Trece, 3.7; América, 1.5; El Nueve, 1.2; TV Pública, 0.6. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.