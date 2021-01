La diversión es el condimento principal de "Flor de equipo" y así lo demuestran con los desopilantes cuestionarios a los que se enfrentan los invitados. Esta semana, Nancy Dupláa visitó el ciclo conducido por Flor Peña y allí debió reaccionar a supuestas declaraciones de su marido, Pablo Echarri.

"'Me encantaría un trío, una festichola, compartiendo con mi esposa'. ¿Lo dijo o no lo dijo?", le consultó la conductora entre risas. En ese sentido, la actriz contestó sincera: "No, no lo dijo. Pudo haberlo dicho en privado, no en una nota".

.

A lo que Peña insistió con humor: "Tenemos el audio en el que lo dice. ¿¡Te imaginás!? ¿Pero lo dijo o no lo dijo?". Segura de que el actor no había dicho esa frase en público, reafirmó su respuesta: "No, no lo dijo".

Sin embargo, Echarri lo había dicho efectivamente en una entrevista y la inesperada reacción de Dupláa al ver la nota en pantalla fue tremenda: "¡Ay, por favor! ¡Asqueroso!". Luego de su desopilante contestación, Nancy Dupláa justificó: "Llevamos 20 años de matrimonio. Convengamos que la sexualidad es importante. Es la complicidad y es la entrega".