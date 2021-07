Las peleas, cruces y divertidos chicaneos en " La Voz Argentina" suelen ser moneda corriente cuando Lali Espósito, Mau y Ricky, Soledad Pastorutti y Ricardo Montaner desean tener a un mismo participante en sus equipos. Pero, en esta ocasión, la protagonista de "Sky Rojo" tuvo una insólita discusión con el intérprete de "Tan Enamorados" por un concursante al que no eligió.

"Él quiere hablar último porque estuvo en las ocho 'Voces'", disparó la actriz de 29 años cuando Montaner intentó convencer a una joven cordobesa que vaya a su equipo.

.

"Lali, ¿pero qué pasa?", expresó el cantautor. "Ya sabemos todas tus artimañas", respondió la cantante de "Ego". Al respecto, Ricardo manifestó: "Pero si no estamos peleando hoy".

"Ya sé, ah es verdad, yo no me di vuelta", dijo entre risas Lali, quien fue la única coach que no apretó el botón para elegir a la joven que debutó en la pista de canto del programa de Telefe. "Es el chip", se justificó.