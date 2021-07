El suyo es un drama de larga data, y con el tiempo sólo parece agravarse. El ex participante de "Cuestión de peso" Luis Zerda necesita urgentemente una cirugía bariática, pero antes tiene que perder 100 kilos. Sus amigos del programa lanzaron hace dos meses una cruzada para ayudarlo en este difícil momento de su salud.

Marcos Rodo y Pablo Bragale viajaron a Las Parejas, Santa Fe, donde el joven de 35 años vive y, alertados por su situación, armaron una cruzada en su apoyo. Luis había llegado a pesar 300 kilos, se le reventaron algunas várices y está a la espera de una operación. "Esta mejor con su familia y enfocado en lo de la casa, está terminando de hacerla y es algo que necesita, porque no tiene un lugar físico. Sobre salud, es muy difícil saber, porque él te va a decir que está bien", dijo Rodo en diálogo con Infobae.

Luisito, ex "Cuestión de Peso" en su laberinto

Y agregó: "Está todo complicado por el tema del Covid, él es paciente de riesgo, para operarse debería bajar 100 o 120 kilos, pero eso implicaría tener que internarse, entonces es el huevo o la gallina, no se sabe por dónde empezar, es complejo". Es que, además, Luis y mucha gente de su pueblo no se vacunaron ya que estarían asustados porque dos personas murieron luego de haberse dado las dos dosis. Sin vacuna, no pueden internarse en ningún nosocomio.

Pablo contó que, tras la movida que realizaron en redes sociales, se consiguió que el gobierno de Las Parejas ayudara al joven, "aunque el colapso sanitario complica todo". Actualmente, Luis recibe atención de manera virtual, lo que tal vez no es ideal, pero es lo mejor, dado el contexto pandémico. "Él ahora no está en 'modo tratamiento', por decirlo de alguna forma, y es difícil hacer el click. Uno como amigo puede aconsejar, pero no puede imponer nada, y si la persona no quiere, es complicado", se lamentó su compañero.

Ayer, justamente, Luisito cumplió años, y en sus historias de Instagram compartió mensajes de aliento. Es a través de ese medio que el joven mantiene contacto con sus amigos y sus seguidores.