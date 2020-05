Lo que muchos fanáticos de Mick Jagger siempre anhelaron, Juana Viale lo concretó. La actriz recordó el día que conoció al exitoso cantante y lo invitó a su hogar a comer ¡un asado! Pero, ¿cómo es que el líder de los "Rolling Stones" llegó a la casa de la actriz?

"Lo conocí pero no tengo un vínculo. Marcos, el marido de mi mamá, y Fede, su hermano, son muy amigos de Jagger, Rod Stewart y esa generación. Una de las veces que vino Mick a la Argentina, lo invitaron a comer a casa y mi mamá me dijo: ‘Viene Jagger, no lo molestemos porque se quiere sentir tranquilo. Por favor váyanse de casa", anunció el sábado mientras realizaba la conducción de "La Noche de Mirtha".

"Yo tenía unos 15 años, estaba Nacho también y los cuatro hijos de Marcos. Por supuesto que me fui para no molestar, pero todos los otros se quedaron y tienen la foto de la cena, comiendo fideos. Falto yo nada más", agregó divertida ante sus invitados.

Sin embargo, la nieta de Mirtha Legrand tuvo una segunda oportunidad y esta vez, revela que la aprovechó: "Venía a casa, pero mamá y Marcos no estaban, entonces me dijeron que haga un asado para él. Les reclamé porque me mandaron ese penal, yo no podía hacer eso, imaginate que vivo en patas, cómo iba a manejar la logística".

Para ello le pidió a un amigo que haga un asado para 15 personas, no obstante, nunca le advirtió la identidad del especial invitado: "Me encargué de poner la mesa espectacular y mi amigo no entendía nada. También lo llamé a Nacho para que invite gente porque no podíamos ser todos pibes de 18 años medio groupies. De repente, estábamos todos ahí y llegó Mick".

"Yo me senté al lado de él, obviamente, para charlar. En el medio, mi amigo me decía que era una porquería por no haberle avisado que venía Jagger, pero comimos un gran asado", concluyó.