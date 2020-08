Luciano El Tirri y Flavio Cianciarulo fueron protagonistas de una insólita y preocupante historia de cuando eran jóvenes y disfrutaban de las playas de Mar del Plata.

Los artistas confesaron que estuvieron "al borde de la muerte" y divirtieron con su relato en una entrevista con Juan Etchegoyen en "Mitre Live". El músico de Los Fabulosos Cadillacs recordó: "No sabemos si a ciencia cierta había un cuchillo pero era un loco que parecía que me iba a atacar. Y El Tirri lo vio, se empezó a reír y se escapó en vez de ayudarme".

"Yo le dije ´Luciano por favor ayudame´. Luciano dice que tenía un cuchillo, no sé, algo tenía pero era un loco en la calle. Esto fue hace muchos años y antes de hacer la banda", continuó el músico entre risas. Y agregó convencido: "Pasó una locura. Siempre me pasan locuras con él. No me quedé con miedo pero fue una situación alienante".

El Tirri fue el fundador y percusionista de "Los Fabulosos Cadillacs" y desde entonces mantiene un buen vínculo con Flavio Cianciarulo.

Por su parte, el primo de Marcelo Tinelli manifestó: "Fue un delirio. Nosotros nos íbamos caminando con las tablas de surf desde La Perla hasta la casa de Flavio. Era muy lejos. Un día veníamos caminando y yo vi un tipo pegado a él con un cuchillo".

"En vez de avisarle, yo me crucé la calle y empecé a reír. Se da vuelta y ve al tipo con un cuchillo. ´Cómo no me avisaste´, me dijo él. Venía con un palo o un cuchillo", concluyó.