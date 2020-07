@RFilighera

Chirolita paseó una mirada circular sobre nuestra redacción, lo miró a Chasman y le preguntó sin más:

-Me querés decir, Negro, ¿cuál es la novedad de esta visita?

-Pues que esto es un diario...

-Así es, efectivamente.

-Entonces, es lo que yo digo.

-¿Y qué es lo que usted dice?

-Que esto no es ninguna novedad... que aquí me siento como en casa.

-Desde luego, la gente de Crónica es muy amable.

-No lo digo por eso, sino porque aquí, como en casa, todo es hacer decir al otro lo que uno piensa.

Y Chirolita movió la cabeza de un lado para otro, como buscando aceptación a su punzante chiste.

Después, alegando que debía afrontar, más tarde, su trabajo en el teatro Maipo y en varios locales nocturnos, pidió permiso, mientras Chasman continuaba con el reportaje, para poder tomarse unos minutos y tener así un reparador descanso.

Chasman tiene 28 años (por ese entonces), ojos azules y una mirada reflexiva, no exenta de cierta melancolía y algo de tristeza, se podría decir. Estudió Derecho y Medicina y rinde, cuando el trabajo se lo permite, las respectivas materias. Sin embargo, su verdadera pasión es Chirolita, un muñeco plasmado con papel maché y agua, y que ostenta como su gran potencial la poesía que emana de su cuerpecito.

“Chirolita es único, no lo cambio por nada en el mundo; nos comprendemos de todas las formas posibles. Y es mucho más que un muñeco; él tiene una magia tan especial que, realmente, a veces me sorprende”, destacó Chasman, para agregar: “Y hace tanta gala de esa magia que les estoy comentando que se convierte en mi principal confidente en aquellos momentos de angustia o tristeza”.

El dúo, en nuestra redacción, y parte de la entrevista.

-¿Logra tener Chirola algún momento de vida propia?

-Por supuesto. Debido a ello es que muchas veces una agudeza de él me provoca risa. Sería presuntuoso si yo me riese de mis propios chistes, aunque sucede que esos chistes los origina él y los dice él, precisamente.

En la parte final de la charla, Chasman destacó que “soy ventrílocuo, pero no me remito, únicamente, a realizar un número artístico estándar. Lo realizo poniendo todo el esfuerzo para que los dos seamos parte integrante del cuadro que hacemos. Llevamos a cabo un gran desdoblamiento en donde los dos conseguimos tener una auténtica individualidad. Yo no tengo dudas que Chirolita es un muñeco con alma y que transmite muchísimas cosas con emoción y sensibilidad”.

Chirolita, en brazos de Chasman, saludó y dijo en el momento de retirarse: “Adiós, compañeros queridos”.

La ovación no se hizo esperar y tanto Chasman como Chirolita recibieron, como si estuvieran en un escenario, una enorme cuota de afecto.

La televisión amaba a esta dupla, que obtenía aplausos allí donde fuera.

“A partir de hoy usted ya no es más un muñeco”

En el teatro de revista, Mister Chasman desarrollaba un cuadro de composición dramática que solía arrancar lágrimas a una platea que había sido movilizada para el humor. El cuadro daba cuenta del enamoramiento de Chirolita con algunas de las bailarinas o acomodadoras. Con ansiedad se lo contaba a Mister Chasman, quien intentaba persuadirlo amablemente, dándole a entender de su imposibilidad para concretar algo así. Chirolita no se daba por vencido y seguía insistiendo. Chasman, superado por el avance sistemático del muñeco, le acotaba en tono muy severo.

-Y bueno, Chirolita, usted me obliga a decirle que ese romance no se va a concretar nunca. Jamás.

-Pero, ¿por qué Negro? Decime por qué.

-Porque usted, Chirola... es un muñeco.

Acto seguido, se extendía en todo el escenario y la sala un silencio que parecía interminable. Chirolita miraba a Chasman, giraba luego su cabeza y mirando, ahora, hacia el público, como si estuviera llorando, cantaba.

-Un muñeco de triste figura...

El cuadro finalizaba, aplausos mediante, cuando Mister Chasman ponía una impecable rúbrica: “Chirolita, ¿quiere que le diga algo? A partir de hoy, usted ya no es más un muñeco”.