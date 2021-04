La enemistad entre Sol Pérez y Dani La Chepi es evidente y, el miércoles a la noche, en la gala de " MasterChef Celebrity 2" se vio un tenso cruce entre ellas, que comenzó cuando la ex chica del clima le dio la decoración de cupcake más difícil a su compañera.

Enseguida la influencer le hizo saber lo que pensaba y Sol, fiel a su estilo, no se lo dejó pasar: "No entiendo por qué cree que se lo hice de maldad, para nada. Porque dice 'yo te hubiese dado el mismo'. Para nada hay algo de maldad para con nadie. Por lo menos no me sale, no soy así. No me gusta que insinúen eso para nada".

Además llevó el conflicto a sus redes donde hizo un profundo descargo. "Lo que no me voy a bancar es que me digan falsa cuando jamás hablé mal de nadie", escribió furiosa.

Pero ahora Marcelo Polino reveló lo que ocurrió detrás de cámara y sorprendió. Al respecto, en "Flor de Equipo" sostuvo: "Se dice que la Chepi siguió haciendo comentarios. Entonces me parece que anoche Sol dijo 'basta, hasta acá llegamos'".

A su vez, reprodujo un mensaje que Pérez le envió al ciclo televisivo: "Yo le recordé, y esto no salió al aire, que yo no hablé mal de nadie cuando me fui, ni del jurado ni nadie. Esa fue ella, y me parece que cada uno se tiene que hacer cargo de las cosas qué hace y qué dice".

"Más allá de eso, me pareció una tontería. Sí es verdad que después charlamos y está todo bien. No te voy a decir que vamos a ser amigas, pero somos compañeras de trabajo (que nos tratamos) con respeto, por supuesto", cerró.