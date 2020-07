La noticia del fallecimiento de La Floppy Cucú, quien tenía 33 años, dejó un profundo dolor en la farándula argentina y en su incondicional amiga Lizy Tagliani.

La asistente de la humorista se había recuperado de coronavirus, pero debió regresar al hospital por fuertes dolores. Allí le detectaron leucemia y había comenzado hace poco tiempo el tratamiento.

En las últimas horas, trascendió un audio donde se la escuchaba angustiada y preocupada por su estado de salud. “Estoy desde el jueves internado. Entre por un dolor en el costadito que me dolía y no me dejaba dormir. Después de chequeos, tomografías y (análisis) de sangre... detectaron que el vaso sanguíneo está un poco inflamado. Los glóbulos blancos estaban muy alterados y estaban las plaquetas bajas...”, expresó al comenzar.

“Después de traslados y de ir de un sanatorio a otro, ahora me dejaron fijo acá. Y enviaron muestras de sangre a FUNDALEU porque ellos sospechan que hay una enfermedad en la sangre y todavía no me pueden dar un diagnóstico, así que bueno estamos muy asustados”, continuó aún sin saber qué tenía.

Además detalló: “Se me va la presión a la mierda porque estoy con este tema que no sé qué mierda es. Yo no sé si vos sos religioso, pero sé que sos creyente y... yo te voy a pedir con el corazón que recen una oración por mí. Si conocés a alguien que quiera mucho y que sabe que rezás, que recen por mi salud”.

“Mañana voy a tener el diagnóstico y bueno lo que le ruego a Dios es que tenga solución, así que te pido que hagas mucha fuerza y que reces porque esta vez es heavy la cosa. No sabés el miedo que tengo, no te puedo explicar... No se lo deseo a nadie, estoy con mucho miedo, con mucha incertidumbre y no sé qué va a pasar. Así que te ruego amigo por todo lo que vos me querés y lo que yo te quiero a vos que reces por mí y por mi salud, ¿sabés? Te quiero...", concluyó su estremecedor mensaje.