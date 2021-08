Vicky Xipolitakis se encuentra en un difícil situación después de recibir una orden de desalojo por una deuda de más de $1500 dólares en el pago del alquiler del departamento de ocho ambientes y cuatro baños en el que reside junto a su hijo, Salvador Uriel.

La ex participante de "MasterChef Celebrity" responsabilizó a Javier Naselli, su ex pareja y papá de su bebé, por la falta de pago ya que fue él quien firmó el contrato del inmueble ubicado en Recoleta: "Tiene toda la razón. Si no se paga, qué va a hacer. Pero yo también soy víctima".

Como panelista en "Cortá por Lozano", la griega reveló cómo está viviendo este duro revés: "Hoy me encuentro bien... Me desperté con esta noticia. A mí no me llegó nada pero me enteré por la tele. No estoy acostumbrada a vivir así. Estas cosas me ponen tristes".

Xipolitakis disparó contra su ex pareja, el millonario empresario Javier Naselli.

La mediática aseguró que quiere dejar el departamento, pero por cuestiones económicas no puede hacerlo: "Me casé enamorada, tuve un hijo, me fui a vivir con él a donde actualmente vivo. Es alquilado. Yo también me quiero ir. Me siento presa, por más que sea lindo. Prefiero vivir en paz y tranquila. Pero por un montón de motivos no me puedo ir. ¿Cómo hago? No tengo el dinero".

.

"Es como que por ley, la madre y el padre pagan lo mismo, pero mi situación no es igual a la del padre. Yo no trabajaba, cuidaba al nene. El contrato está en dólares, no lo puedo pagar. Pago las expensas y los servicios", explicó Xipolitakis sobre la deuda de su parte del contrato que supera los 600 mil pesos.

Vicky no pudo aguantar las lágrimas al relatar su historia: "Yo tenía dos abogados de canje. No podía pagar. Me encontraba sin trabajo. También se burlaron porque pedía canje de comida, y estaba trabajando para darle todo a mi hijo".

La griega estalló en llanto ante las cámaras.

"Si tengo que dar mi vida por mi hijo, la doy. Pedía canje porque me daba vergüenza pedirle a mi papá. Ahora que tengo trabajo todo lo que entra es para el nene. El papá no piensa en Salvi", apuntó contra Naselli, quien en la actualidad vive en Italia.

La panelista de Telefe reiteró su deseo de abandonar la propiedad y la imposibilidad de llevarlo a cabo: "Me encantaría irme de este lugar. Pero no me voy porque no me puedo hacer cargo. Lo que gano es para el nene, para que no le falte nada. Yo quedé ahí tirada. Quiero irme del departamento. No es lindo que todos los días me llamen para reclamar. ¿Por qué no le preguntan al padre que dejó todo tirado?".

La griega está viviendo un terrible momento junto a su hijo, Salvador Uriel.

Después, la modelo recordó los abusos físicos y psicológicos que vivió con el empresario: "Yo soy una mujer víctima como tantas otras. Muchas veces sometida a la violencia que viví, que con coraje y la ayuda de mi familia pude salir adelante. Pero me repercutió en la salud, mi cuerpo me reventó".

"Yo viví violencia, física y verbal. Pero la Justicia siempre me dio la espalda. Todo terminó en una simple probation. Y ahora me quieren desalojar. Hay que pensar en el nene", agregó contundente.

"Hubo una perimetral que la rompió y no quedó en nada. Por eso no creo en la Justicia. Mis abogados me dicen 'este hombre compra todo, por eso todos los fallos son en contra'. La Justicia es machista, no apoya a las mujeres", denunció en el programa de Verónica Lozano.

"Mis ovarios los auto-destruí. Me dijeron que no podía ser más mamá. Me afectó hasta la salud. Empecé con tratamiento, medicación. Parece que mis ovarios están despertando de a poquito, me estoy curando. Ahora solo quiero ser feliz con Salvi", cerró muy emocionada Vicky Xipolitakis.