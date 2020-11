Conocida por ser una de las pioneras de los influencers en el país, Belu Lucius suele compartir videos graciosos y contenido animado en sus redes sociales con el que hace reir a sus más de 2 millones de seguidores, pero esta vez protagonizó un triste momento al recordar el fallecimiento de Santiago Vázquez.

En diálogo con Andy Kusnetzoff en "PH, Podemos Hablar", la figura se refirió al viaje de amigos que se transformó en una pesadilla tras la repentina muerte del hermano de Nico Vázquez. En diciembre del 2016, junto a su pareja, Javier Ortegadesio, su hermana, Emily Lucius, amigos de todos y el joven organziaron un viaje a Punta Cana con el fin de pasarla bien y relajar.

La influencer y el actor se hicieron amigos al hacer la obra de teatro "El Canasto"

La instagramer y Santiago se hicieron amigos al realizar la obra de teatro, "El Canasto", pero todo cambió cuando el actor de 27 años falleció por una enfermedad congénita, una miocardiopatía hipertrófica.

"Fue un viaje que habíamos planeado con mucha felicidad porque iban unas amigas de mi hermana, mi hermana, yo iba con mi marido y estaba Santi con sus amigos. Estábamos haciendo "El Canasto" (obra de teatro) y a los tres días eso dejó de ser un planazo. Yo el teléfono lo llevo a todos lados, recibo una llamada y era el Mono, yo pensé que era Santi, porque me llamaba del teléfono de Santi", manifestó la participante de "MasterChef Celebrity".

Belu Lucius y Santiago Vázquez en Punta Cana

"Ahí, agarramos todos los bolsos, fuimos al cuarto y no... Cada vez que recuerdo esta imagen trato de borrármela, porque siempre fue tan amoroso, tan lindo. Era de esas personas que no tenían maldad, no hablaba mal de nadie. No existen muchas personas así. Se fue".

"No pudimos hacer nada. Tratamos de asistirlo. No sabíamos cómo llamar por teléfono y los medios son horribles, a veces, por las cosas que decían. Ahora que estoy en este lugar empecé a descreer también de los medios, porque se inventa, se fabula y yo que lo estaba viviendo en la realidad había cosas que se decían que nada que ver. Yo lo único que pedía era respeto por Santi, por la familia. Ahora Santi está en un lugar mejor", terminó movilizada por el recuerdo de su amigo.

