Lizy Tagliani se enteró en un móvil de "Intrusos" a la salida del teatro que Leo Alturria tiene una nueva novia, llamada Antonella y que vive en Luján. La conductora salió corriendo sin poder emitir palabra, pero se la veía muy descolocada por la noticia.

Marcela Tauro indicó que Lizy y Alturria estaban tratando de reconciliarse, por lo que el rugbier estaría "jugando a dos puntas". Esta versión fue confirmada por la misma Lizy en un audio desgarrador que le mandó a Tauro durante la emisión de "Intrusos".

.

"Me cayó como una patada, una puñalada en el medio del corazón porque lo amo profundamente a Leo. Amo a su familia, yo me siento parte de su familia. Hace tiempo que nos hablamos y nos vemos. Hace un tiempo hicimos una cenita re linda antes de que se fuera a Córdoba, en la que nos dijimos cosas re lindas. Estábamos tratando de salir adelante por el amor que nos tenemos. Es alguien muy importante en mi vida", comenzó diciendo.

"Yo me siento muy sola y cuando me dijeron eso casi me muero. No podía creer lo que me estaba pasando. Esto es una historia de él. Él me dice que es mentira. El tiene todo el derecho de salir con quien quiera. No es algo que me pertenezca a mí. Cuando se dicen cosas feas de él es como si las dijeran de mí porque él es parte de mi vida. Disculpate por el notero por mí. Yo no soy así pero estoy muy triste”, terminó entre sollozos.

Escuchá el desgarrador audio de Lizy Tagliani hablando de Leo Alturria