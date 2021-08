Nico Vázquez y Gimena Accardi se encontraban de vacaciones en Miami cuando el edificio en el que se estaban hospedando colapsó provocando la muerte de 98 personas que residían ahí. La pareja argentina se salvó de milagro porque salieron del lugar minutos antes de que cayera por completo, pero la actriz se lastimó cabeza cuando se chocó contra una palmera al escapar.

Más de 40 días después del trágico accidente en Estados Unidos, se viralizaron las imágenes del intérprete de 44 años en un intento desesperado por ayudar a su pareja al conseguir asistencia médica.

El video difundido es de la cámara de un policía a bordo de un auto. “¿Hablás en español? (I’m sorry, do you speak spanish?)”, se puede escuchar a Vázquez preguntando. "I don’t speak spanish", respondió el empleado de la fuerza de seguridad.

Debido a la desesperación del momento, el actor ignoró la negativa a hablar en español y pidió ayuda para Accardi, quien se encontraba herida: “Está lastimada mi mujer”. El policía reiteró que no entendía el idioma por lo que se escuchan murmullos de malas palabras de parte del actor.

¡Mirá el desesperado pedido de ayuda de Nico Vázquez para Gimena Accardi en el derrumbe de Miami!